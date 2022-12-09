Стефан Дюжаррик: ООН требует немедленно прекратить казни в Иране

ООН требует немедленно прекратить смертные казни в Иране.
Как сообщает местное бюро
По его словам, смертная казнь в корне противоречит праву на жизнь.
"Мы решительно против применения смертной казни. Мы присоединяемся к нашим коллегам из Управления ООН по правам человека и призываем к немедленному прекращению этих казней", - сказал он.
Ранее агентство Tasnim сообщило, что участник беспорядков в Иране, признанный виновным в нападении на сотрудников сил безопасности и нанесении ранений одному из них, был казнен. По его данным, мужчину звали Мохсен Шекари, он принимал участие в блокировании движения по одной из улиц в Тегеране и ранил тесаком одного из сотрудников сил безопасности.