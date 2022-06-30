Стефан Дюжаррик: Гуманитарные потребности Украины превышают ресурсы ООН

"Гуманитарные потребности Украины превышают ресурсы ООН".
Как передает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.
"Наши коллеги из гуманитарной миссии в Луганской области Украины не могут доставить помощь в этот район из-за продолжающихся боевых действий и не могут поддержать возможную эвакуацию мирных жителей", - сказал Стефан Дюжаррик.
Он призвал стороны конфликта защитить мирных жителей Украины и обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к гуманитарной помощи. Вчера (28 июня) заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло сообщила, что с начала войны в Украине погиб 4 731 человек. Местные власти подчеркнули нам, что два дня назад десятки мирных жителей, выстроившихся в очередь за водой в Лисичанске, были атакованы и убиты российскими войсками. Доступ к воде и медицинским услугам в этих районах остается проблемой.
Дюжаррик добавил, что, несмотря на трудности, с начала войны ООН оказала помощь девяти миллионам украинцев, мужчин, женщин и детей. Представитель заметил, что гуманитарные потребности в регионе перевешивают ресурсы ООН.