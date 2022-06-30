Стефан Дюжаррик: Гуманитарные потребности Украины превышают ресурсы ООН

Гуманитарные потребности Украины превышают ресурсы ООН.

"Гуманитарные потребности Украины превышают ресурсы ООН".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на пресс-конференции.

"Наши коллеги из гуманитарной миссии в Луганской области Украины не могут доставить помощь в этот район из-за продолжающихся боевых действий и не могут поддержать возможную эвакуацию мирных жителей", - сказал Стефан Дюжаррик.

Он призвал стороны конфликта защитить мирных жителей Украины и обеспечить беспрепятственный и безопасный доступ к гуманитарной помощи. Вчера (28 июня) заместитель Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло сообщила, что с начала войны в Украине погиб 4 731 человек. Местные власти подчеркнули нам, что два дня назад десятки мирных жителей, выстроившихся в очередь за водой в Лисичанске, были атакованы и убиты российскими войсками. Доступ к воде и медицинским услугам в этих районах остается проблемой.

Дюжаррик добавил, что, несмотря на трудности, с начала войны ООН оказала помощь девяти миллионам украинцев, мужчин, женщин и детей. Представитель заметил, что гуманитарные потребности в регионе перевешивают ресурсы ООН.