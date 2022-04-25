Статус Назарбаева решили закрепить в Конституции Казахстана

В Казахстане рабочая группа по изменению Основного закона предложила закрепить в Конституции статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева как основателя независимого Казахстана.

В Казахстане рабочая группа по изменению Основного закона предложила закрепить в Конституции статус первого президента страны Нурсултана Назарбаева как основателя независимого Казахстана.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил член рабочей группы Ермек Абдрасулов.

Он напомнил, что в Конституции указано, что статус первого президента страны регулируется Конституцией и конституционными законами.

"Рабочая группа пришла к выводу, что этот статус необходимо определить уже в самой Конституции, не обращаясь к законам, которые конкретизирует эта норма. То есть первый президент республики Казахстан - это основатель независимого Казахстана, этот статус будет определен", - сказал Абдрасулов.

Действующий конституционный закон "О первом президенте республики Казахстан" определяет политико-правовой статус, прерогативы и гарантии первого президента после прекращения им исполнения полномочий главы государства. В частности, Назарбаев по статусу обладает званием народный герой, на него не распространяется ограничение права быть избранным в президенты. Он также обладает неприкосновенностью: его нельзя привлечь к ответственности за действия, совершенные в период исполнения им полномочий президента, задерживать, обыскивать или допрашивать.

Неприкосновенность распространяется на все имущество, принадлежащее Назарбаеву и совместно проживающим с ним членам его семьи, а также используемые ими жилые и служебные помещения, служебный транспорт, средства связи, переписку, принадлежащие им документы.

По закону, первый президент получает ежемесячную пенсию в размере 80% месячного должностного оклада главы государства. Каждый член семьи Назарбаева, который с ним живет, пожизненно получит право на пособие в размере десяти минимальных пенсий по старости.