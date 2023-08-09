Статистика Армении подтверждает: Ереван помогает Москве обходить санкции

Показатели экспорта Армении подтверждают подозрения Запада о том, что Ереван оказывает помощь РФ в обходе санкций: за январь-июнь 2023 года Армения значительно увеличила экспорт в различные страны, среди которых особо выделяется Россия.

Данные экспорта Армении подтверждают подозрения Запада о том, что Ереван оказывает помощь РФ в обходе санкций: за январь-июнь 2023 года Армения значительно увеличила экспорт в Россию и Беларусь, причем такой рост скачками наблюдается с 2022 года, то есть после начала войны в Украине.

Как передает Report со ссылкой на армянские статистические данные, экспорт из Армении за январь-июнь 2023 года в целом вырос на 72,8% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до $3 млрд 266, 644 млн, из которых на долю РФ приходится экспорт на сумму $1 млрд 676, 690 млн. Таким образом, экспорт Армении в РФ в отчетный период вырос в 3 раза.

Причем, Россия входит в тройку лидеров среди внешнеэкономических партнеров Армении наряду с ОАЭ и Китаем. При этом размер экспорта в РФ в 2,5 раза превышает стоимость поставок из этих двух стран вместе взятых.

В общей статистике экспортных товаров Армении за указанный период выделяются: драгоценные и полудрагоценные камни и металлы, а также изделия из них; машины, оборудование; готовые продукты питания; продукция горнодобывающей промышленности; средства наземного, воздушного и водного транспорта и другие.

Примечательно, что тенденция роста экспорта Армении в РФ наблюдается с начала 2022 года, при том, что у всех остальных стран в мире на фоне санкций в отношении России после ее нападения на Украину наблюдается лишь спад товарооборота с ней.

Согласно TrendEconomy , Россия стала одним из основных рынков экспорта для Армении в 2022 году с долей в 44% ($2,36 млрд). В свою очередь, сами же армянские СМИ отмечают, что в 2021 году экспорт в РФ составил лишь $847.25 млн, а доля России в экспортной корзине Армении - 28%.

Такой значительный рост поставок товаров из Армении в РФ можно объяснить обходом санкций, в чем Ереван неоднократно обвиняли различные страны.

Ранее журнал The Economist отмечал, что Ереван помогает Москве обходить западные санкции.

"На смену Западу пришли новые торговые партнеры. Сейчас Китай продает в Россию вдвое больше, чем в 2019 году. Резко вырос "параллельный" импорт с Запада — несанкционированная продажа в Россию через третью страну всех разновидностей товаров: от газированных напитков до компьютерных чипов. В 2022 году импорт Армении из ЕС загадочным образом удвоился, а экспорт в Россию – утроился", - говорится в статье.

Подозрения Запада, от которых Армения отнекивается, подтверждаются фактами: только в первой половине 2023 года экспорт Армении в РФ обошел данные за весь 2021 год.