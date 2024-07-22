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Стартовали совместные поисково-спасательные учения на Каспии

Стартовали совместные поисково-спасательные учения на Каспии Совместные поисково-спасательные учения на Каспии "CASAREX24" стартовали в понедельник утром. В этих учениях, организованных Северным флотом ВМС Ирана, принимают участие все пять прибрежных государств Каспийского моря - Азербайджан, Иран, Россия, Казахста
В регионе
22 июля 2024 г. 11:19
Стартовали совместные поисково-спасательные учения на Каспии

Совместные поисково-спасательные учения на Каспии "CASAREX24" стартовали в понедельник утром. В этих учениях, организованных Северным флотом ВМС Ирана, принимают участие все пять прибрежных государств Каспийского моря - Азербайджан, Иран, Россия, Казахстан и Туркменистан.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

Учения направлены на укрепление регионального сотрудничества и повышение готовности стран-участниц к проведению поисково-спасательных операций.

В этих учениях примут участие иранские корабли различных типов, включая ракетные катера "Пайкан", "Джошан", "Дерафш" и "Сепар", а также два вертолета AB 212 и военно-морское подразделение КСИР "Мученик Басир".

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Версия на английском языке Joint Caspian Sea search and rescue exercise kicks off
Версия на азербайджанском языке Xəzəryanı ölkələr birgə təlim keçirir

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