Стартовали совместные поисково-спасательные учения на Каспии

Совместные поисково-спасательные учения на Каспии "CASAREX24" стартовали в понедельник утром. В этих учениях, организованных Северным флотом ВМС Ирана, принимают участие все пять прибрежных государств Каспийского моря - Азербайджан, Иран, Россия, Казахста

Совместные поисково-спасательные учения на Каспии "CASAREX24" стартовали в понедельник утром. В этих учениях, организованных Северным флотом ВМС Ирана, принимают участие все пять прибрежных государств Каспийского моря - Азербайджан, Иран, Россия, Казахстан и Туркменистан.

Как передает Report, об этом сообщают иранские СМИ.

Учения направлены на укрепление регионального сотрудничества и повышение готовности стран-участниц к проведению поисково-спасательных операций.

В этих учениях примут участие иранские корабли различных типов, включая ракетные катера "Пайкан", "Джошан", "Дерафш" и "Сепар", а также два вертолета AB 212 и военно-морское подразделение КСИР "Мученик Басир".