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Стартовали совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024

Стартовали совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024 В Армении стартовали совместные армяно-американские учения "Eagle Partner 2024".
В регионе
15 июля 2024 г. 15:49
Стартовали совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024

В Армении стартовали совместные армяно-американские учения "Eagle Partner 2024".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минобороны страны.

На церемонии открытия учений присутствовали министр обороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Квин и другие.

"Высоко оцениваю это сотрудничество, направленное на повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций", - отметил он.

В учениях задействованы военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса.

Цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения.

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Версия на английском языке Joint Armenia-US military exercise "Eagle Partner 2024" starts in Armenia
Версия на азербайджанском языке Ermənistan-ABŞ birgə hərbi təlimləri başlayıb

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