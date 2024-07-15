Стартовали совместные армяно-американские учения Eagle Partner 2024

В Армении стартовали совместные армяно-американские учения "Eagle Partner 2024".

В Армении стартовали совместные армяно-американские учения "Eagle Partner 2024".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Минобороны страны.

На церемонии открытия учений присутствовали министр обороны Армении Сурен Папикян и посол США Кристина Квин и другие.

"Высоко оцениваю это сотрудничество, направленное на повышение уровня взаимодействия подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций", - отметил он.

В учениях задействованы военнослужащие миротворческой бригады ВС Армении, сухопутных войск США в Европе и Африке и Национальной гвардии Канзаса.

Цель учений – повышение уровня слаживания подразделений, участвующих в международных миротворческих миссиях в рамках миротворческих операций, обмен передовым опытом в области управления и тактической коммуникации, а также повышение боеготовности армянского подразделения.