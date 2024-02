Старший экономист МВФ: Армения более чем в четыре раза увеличила экспорт в РФ

Экспорт Армении в Россию вырос на 430% по сравнению с периодом до начала российско-украинской войны.

Как передает Report , об этом главный экономист Института международных финансов (IIF), бывший главный валютный стратег Goldman Sachs и старший экономист Международного валютного фонда Робин Брукс написал в социальной сети Х.

"Кроме того, экспорт Армении в Казахстан вырос на 1 200%, в Кыргызстан - на 1 600%, в Узбекистан - на 250% и в ОАЭ - на 900%", - отметил он.

Экономист считает, что все эти грузы поставляются РФ, указывая, что Ереван помогает Москве обходить санкции.