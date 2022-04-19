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Starlink намерена открыть представительство в Украине

Starlink намерена открыть представительство в Украине Глобальная спутниковая система для доступа в интернет Starlink планирует открыть представительство в Украине.
В регионе
19 апреля 2022 г. 17:06

Глобальная спутниковая система для доступа в интернет Starlink планирует открыть представительство в Украине.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом написал в своем Telegram-канале вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас Украину почти невозможно представить без современной технологии Starlink. И эта технология станет еще более доступной для украинцев. Ведь сегодня мы получили очередную положительную новость: Starlink начал работу над открытием представительства в Украине", - написал он.

Федоров также отметил, что со своей стороны поручил соответствующим органам, чтобы необходимые процедуры по аттестации, измерениям и предоставлению частот прошли как можно скорее.

По словам Федорова, сегодня более 10 тыс. станций Starlink помогают ВСУ быть на связи и реализовывать специальные операции, поддерживают работу критических энергетических и телекоммуникационных объектов, здравоохранительных учреждений и даже посевную кампанию, а также возвращают к жизни деоккупированные территории.

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Версия на английском языке Starlink intends to open representative office in Ukraine

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