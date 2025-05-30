Star: Концепция "три государства, одна нация" - не просто идеологическое выражение

Star: Концепция "три государства, одна нация" - не просто идеологическое выражение

На мероприятиях, посвященных Дню независимости Азербайджана в Лачыне, вновь был подчеркнут стратегический союз между Турцией, Азербайджаном и Пакистаном.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье, опубликованной в турецкой газете Star.

Автор напомнил, что в ходе Второй Карабахской войны сформировался лозунг "три государства, одна нация". "Эта концепция не просто идеологическое выражение, но также показатель того, что общее прошлое и культурные связи трех стран объединяются в конкретный стратегический план, направленный в будущее", - говорится в статье.

Издание подчеркивает, что в период, когда западноцентричное понимание власти пошатнулось, этот союз может легче укрепиться с помощью разумной и независимой политики.

Автор отметил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда выступал с заявлениями в поддержку Пакистана в период напряженности между Пакистаном и Индией.

"Как подчеркнул президент Алиев в своих заявлениях, Азербайджан реализует крупные проекты, чтобы внести вклад в энергетическую безопасность не только в регионе, но и в широком географическом пространстве. Таким образом, союз между тремя странами формируется не просто как сотрудничество, подкрепляемое историческими и культурными связями, но и как стратегическое партнерство", - говорится в статье.