Стано: В ЕС обсуждают приостановку помощи Грузии из-за закона об иноагентах

Евросоюз рассматривает возможность приостановки всей финансовой помощи правительству Грузии после задействования в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".

Евросоюз рассматривает возможность приостановки всей финансовой помощи правительству Грузии после задействования в стране закона "О прозрачности иностранного влияния".

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил представителя внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в интервью Europa Press.

"Мы рассматриваем возможность приостановки нашей финансовой помощи правительству", - сказал он.

По его словам, в ЕС "по-прежнему серьезно обеспокоены недавним развитием ситуации в Грузии". В частности, вступление в силу данного закона "является шагом назад" на пути к евроинтеграции.

Стано напомнил, что ранее ЕС заморозил выделение Грузии 30 млн евро, которые планировалось направить на укрепление обороны страны.

Также Евросоюз сократил политические контакты с властями Грузии, "за исключением тех, которые ориентированы на поиск выхода из сложившейся ситуации".

Отметим, что закон об иноагентах вступил в силу 1 августа. Закон обязывает НПО и СМИ, которые получают не менее 20% своих доходов из-за рубежа, зарегистрироваться в реестре "организаций, проводящих интересы иностранной силы".

Ежегодно они обязаны предоставлять Минюсту декларацию о доходах и расходах. Неисполнение требований грозит крупными штрафами.