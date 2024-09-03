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Стано: Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС

Стано: Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС Турция остается кандидатом на членство в Евросоюз (ЕС), несмотря на заявку на членство в БРИКС.
В регионе
3 сентября 2024 г. 15:05
Стано: Турция остается кандидатом в ЕС, несмотря на заявку на членство в БРИКС

Турция остается кандидатом на членство в Евросоюз (ЕС), несмотря на заявку на членство в БРИКС.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"Турция, как и любая другая страна, может решать, что лучше для нее, формировать альянсы и налаживать сотрудничество. Что касается отношений с ЕС, то Турция остается страной-кандидатом. У нас с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения", - сказал он.

Вчера стало известно о том, что Турция подала заявку на вступление в БРИКС.

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Версия на английском языке Stano: Türkiye remains EU candidate despite BRICS bid

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