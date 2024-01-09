Стамбульский суд арестовал мужчину, ранившего имама мечети

Стамбульский суд арестовал мужчину, который ранил ножом имама и прихожанина мечети в историческом районе Фатих.

Стамбульский суд арестовал мужчину, который ранил ножом имама и прихожанина мечети в историческом районе Фатих.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Habertürk.

Арест был произведен по требованию прокуратуры, которая возбудила уголовное дело по факту инцидента.

Инцидент произошел вечером 8 января во время молитвы. Имам мечети Фатих попросил мужчину, выкрикивавшего лозунги "Будь проклят, Израиль", покинуть ее. Злоумышленник вышел, но затем вернулся и ранил имама и еще одного человека. Мужчина был задержан полицией, раненных госпитализировали.

Произошедшее вызвало широкий резонанс в Турции, руководство республики, политические партии и общественные организации назвали инцидент провокацией.

По данным следствия, нападавший прибыл в Стамбул из города Бурса и имеет криминальное прошлое. Он, как отмечается, страдает психологическим расстройством.