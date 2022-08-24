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Стамбульский центр санкционировал выход из Одессы двух судов с продовольствием

Стамбульский центр санкционировал выход из Одессы двух судов с продовольствием Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из порта Одессы двух судов, которые вывезут в общей сложности 46,1 тыс. тонн продовольствия.
В регионе
24 августа 2022 г. 02:26
Стамбульский центр санкционировал выход из Одессы двух судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из порта Одессы двух судов, которые вывезут в общей сложности 46,1 тыс. тонн продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на СКЦ, сухогруз Ganosaya с 16,5 тыс. тонн кукурузы отправится в Ливию, а судно Zhe Hai 505 доставит 29,6 тыс. тонн семян рапса в Роттердам. Выход обоих судов в море запланирован на среду.

Во вторник специалисты СКЦ провели досмотр девяти судов, еще столько же сухогрузов, как ожидается, пройдут проверку в среду.

22 июля в Стамбуле был подписан пакет документов, призванных решить проблему поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Одно из соглашений регламентирует порядок вывоза зерна из подконтрольных Киеву черноморских портов. Созданный Россией, Турцией, Украиной и ООН четырехсторонний центр в Стамбуле предназначен для досмотра судов с зерном с целью не допустить контрабанды оружия и исключить провокации.

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