Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов еще пяти судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще пяти судов, которые вывезут в общей сложности 129 538 тонн продовольствия.

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще пяти судов, которые вывезут в общей сложности 129 538 тонн продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, cоответствующее сообщение СКЦ распространил во вторник.

Из порта Черноморска выйдут сухогрузы Dignity, Eliana и Kaptan Cevdet, которые доставят в Турцию 8,2 тыс. тонн семян подсолнуха, 5,2 тыс. тонн подсолнечного масла и 2 472 тонны соевых бобов соответственно. Помимо этого, из города Южный выйдет судно Seaguardian, которое доставит 62 266 тонн ячменя, пшеницы и семян подсолнуха в Испанию. Также из Одессы в Кению направится сухогруз Super Henry с 51,4 тыс. тонн пшеницы. Выход всех судов запланирован на среду.