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Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов еще 6 судов с продовольствием

Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов еще 6 судов с продовольствием Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще шести судов, которые вывезут в общей сложности 87 442 тонны продовольствия.
В регионе
6 сентября 2022 г. 04:46
Стамбульский центр одобрил выход из украинских портов еще 6 судов с продовольствием

Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле санкционировал выход из украинских портов еще шести судов, которые вывезут в общей сложности 87 442 тонны продовольствия.

Как передает Report со ссылкой на СКЦ, из Одессы выйдут сухогрузы Irmgard и New Levant. Оба направятся в сторону Турции с 27,5 тыс. и 7 179 тонн пшеницы. Из порта Южный выйдут суда Vitis с 5,8 тыс. тонн подсолнечного масло в Италию, и Ocmis Adventure с 4 862 тонны кукурузы в сторону Турции. Из порта Черноморска выйдут сухогрузы Oris Princess ("Орис принцесс") с 4 510 тоннами подсолнечного жмыха, который направится в Израиль, и Queen Sara ("Куин Сара"), на котором в Египет будут доставлены 11 091 тонна кукурузы. Выход указанных судов запланирован на 6 сентября.

Ранее, 5 сентября СКЦ в рамках продуктовой сделки позволил трем судам выйти из украинских портов.

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