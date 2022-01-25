Стамбульский аэропорт возобновит свою работу сегодня днем

Стамбульский аэропорт, прекративший принимать рейсы из-за снегопада, возобновит работу после 13.00.

Стамбульский аэропорт, прекративший принимать рейсы из-за снегопада, возобновит работу после 13.00.

Как передает Report, об этом сообщил гендиректор Turkish airlines Билал Экши.

"Ведутся активные работы по очистке взлетно-посадочных полос. После 13.00 аэропорт возобновит свою деятельность", — написал гендиректор в Twitter.

Ухудшение погодных условий привело к трудностям и многочисленным ДТП в разных регионах Турции. Метеорологи предупредили, что снегопад усилится и будет продолжаться неделю. Ранее власти Стамбула также временно закрыли движение по проливу Босфор. Причиной такого решения стала плохая видимость, которая сохраняется на фоне продолжающегося снегопада.