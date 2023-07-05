Стамбульский аэропорт признали самым загруженным в Европе

Стамбульский международный аэропорт признан самым загруженным авиаузлом Европы. Ежедневно он принимает и отправляет свыше 1,5 тыс. рейсов, свидетельствуют данные Европейской организации по безопасности воздушной навигации, которые в среду приводит Минтран

Стамбульский международный аэропорт признан самым загруженным авиаузлом Европы. Ежедневно он принимает и отправляет свыше 1,5 тыс. рейсов, свидетельствуют данные Европейской организации по безопасности воздушной навигации, которые в среду приводит Минтранс Турции.

Об этом сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ.

Как отмечается в отчете организации, в период с 26 июня по 2 июля максимальное количество рейсов в Стамбульском аэропорту составило 1 525 за сутки, что на 14% больше в сравнении с годом ранее. На втором месте по загруженности находится аэропорт Амстердама, где максимальное количество рейсов в день на прошлой неделе составило 1 370. За ним следует парижский аэропорт Шарль-де-Голль с максимальной загрузкой в 1 350 рейсов.