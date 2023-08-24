Стамбульская биржа опережает Лондон и Франкфурт по объему IPO

Биржа Стамбула в текущем году опережает торговые площадки Лондона и Франкфурта по объему первичных размещений акций (IPO).

Биржа Стамбула в текущем году опережает торговые площадки Лондона и Франкфурта по объему первичных размещений акций (IPO).

Как передает Report , об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Dealogic.

Число компаний, которые разместили свои акции на стамбульской бирже, в этом году достигло 30, а общая сумма привлеченных за счет IPO средств составила $1,9 млрд. Аналогичный показатель для лондонской и франкфуртской биржевых площадок оказался заметно ниже – $967 млн и $1,1 млрд соответственно.

В результате Стамбул вошел в десятку лучших бирж мира для проведения IPO, оставив позади значительно более крупные фондовые рынки, в том числе площадки Западной Европы и Южной Кореи.