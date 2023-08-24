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Стамбульская биржа опережает Лондон и Франкфурт по объему IPO

Стамбульская биржа опережает Лондон и Франкфурт по объему IPO Биржа Стамбула в текущем году опережает торговые площадки Лондона и Франкфурта по объему первичных размещений акций (IPO).
В регионе
24 августа 2023 г. 22:18
Стамбульская биржа опережает Лондон и Франкфурт по объему IPO

Биржа Стамбула в текущем году опережает торговые площадки Лондона и Франкфурта по объему первичных размещений акций (IPO).

Как передает Report, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на Dealogic.

Число компаний, которые разместили свои акции на стамбульской бирже, в этом году достигло 30, а общая сумма привлеченных за счет IPO средств составила $1,9 млрд. Аналогичный показатель для лондонской и франкфуртской биржевых площадок оказался заметно ниже – $967 млн и $1,1 млрд соответственно.

В результате Стамбул вошел в десятку лучших бирж мира для проведения IPO, оставив позади значительно более крупные фондовые рынки, в том числе площадки Западной Европы и Южной Кореи.

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