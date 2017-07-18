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    Стамбул затопило ливнями, жители перебираются через улицы вплавь - ВИДЕО

    Подземные парковки, туннели и нижние этажи домов затоплены© NTV

    Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ Сильнейший ливень в Стамбуле привел к затоплению нескольких станций метро, автомобильное движение во многих районах города парализовано, сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV.

    Некоторые улицы полностью залиты водой, в результате чего жители города вынуждены перебираться через них вплавь. Подземные парковки, туннели и нижние этажи домов затоплены. Общественный транспорт работает с серьезными перебоями.

    Координационный центр департамента по чрезвычайным ситуациям Турции предупреждает о риске оползней. Метеорологи также предупреждают об усилении дождя во всем регионе Мраморного моря и Фракии.

    Мэрия Стамбула призвала водителей воздержаться от поездок до нормализации ситуации на дорогах.

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