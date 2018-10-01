Стамбульский саммит по Сирии запланирован на вторую половину октября

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Саммит лидеров Турции, России, Германии и Франции по урегулированию в Сирии может пройти в Стамбуле во второй половине октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по окончании своего визита в Германию.

"В этом месяце, если не будет ничего экстраординарного, мы надеемся провести четырехсторонний стамбульский саммит. Я говорил с [президентом Франции Эмманюэлем] Макроном, он позитивно отнесся к этому. [Канцлер ФРГ Ангела] Меркель тоже, но она настроена встретиться после 14 октября, местных выборов в Баварии", - заявил Эрдоган.

Президент Турции отметил, что на данный момент точная дата саммита еще не определена.

"Мы продолжаем работу и с большим вниманием подходим к организации этой встречи. Саммит станет важным шагом [на пути урегулирования в Сирии]", - отметил турецкий лидер.