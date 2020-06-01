Наверх

Стало известно, сколько жителей Москвы скончались от коронавируса за сутки

​Стало известно, сколько жителей Москвы скончались от коронавируса за

Еще 71 человек скончался от коронавирусной инфекции в Москве за сутки.

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"У всех был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

Таким образом, число умерших в Москве увеличилось до 2 624 человек. Днем ранее сообщалось о 76 скончавшихся пациентах.

В России число выявленных случаев заражения достигло 414 878. Более 175 тысяч пациентов выздоровели.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!