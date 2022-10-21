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Стало известно последнее состояние Бинали Йылдырыма и Шамиля Айрыма

Стало известно последнее состояние Бинали Йылдырыма и Шамиля Айрыма Заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Омер Челик распространил информацию о состоянии здоровья председателя Совета старейшин организации тюркских государств (ОТГ), заместителя председателя партии справедливости и развития Бинали
В регионе
21 октября 2022 г. 02:09
Стало известно последнее состояние Бинали Йылдырыма и Шамиля Айрыма

Заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции Омер Челик распространил информацию о состоянии здоровья председателя Совета старейшин организации тюркских государств (ОТГ), заместителя председателя партии справедливости и развития Бинали Йылдырыма и депутата Великого национального собрания Турции Шамиля Айрыма, которые попали в ДТП на пути к Зангиланскому аэропорту.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ.

"Уважаемый Йылдырым и депутат находятся в добром здравии. Врачи сказали, что опасности для их жизни нет. В качестве меры предосторожности мы останемся на некоторое время в Азербайджане. Из Турции вылетел самолет скорой помощи. Он будет здесь через несколько часов», — сказал О.Челик.

Напомним, что автомобиль с председателем Совета старейшин организации тюркских государств (ОТГ), заместителем председателя партии справедливости и развития Бинали Йылдырымом и депутатом Великого национального собрания Турции Шамилем Айрымом, сопровождающими президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, находившегося с официальным визитом в Азербайджане, попал в ДТП на пути к Зангиланскому аэропорту.

По информации, Йылдырым и Айрым находятся в хорошем состоянии. Они были доставлены вертолетом в больницу в Баку в сопровождении медицинской бригады для медицинского осмотра.

Заместители председателя Партии справедливости и развития Турции Омер Челик и Эфкан Ала остались в Баку, чтобы сопровождать их.

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Версия на азербайджанском языке Binəli Yıldırım və Şamil Ayrımın son durumu açıqlanıb

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