Баласаняна допросили в СНБ Армении по делу о незаконном обороте оружия

"Бывшего секретаря Совбеза" сепаратистского режима в Карабахском регионе Виталия Баласаняна допросили в Службе нацбезопасности Армении.

"Бывшего секретаря Совбеза" сепаратистского режима в Карабахском регионе Виталия Баласаняна допросили в Службе нацбезопасности Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, это связано с делом против полковника в запасе Норайра Асланяна.

Асланяна обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Он находится под арестом уже 5 месяцев и содержится в изоляторе СНБ.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян сообщил, что Баласанян сдал полиции оружие. После этого было инициировано уголовное производство для выяснения законности владения оружием.