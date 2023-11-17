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Баласаняна допросили в СНБ Армении по делу о незаконном обороте оружия

Баласаняна допросили в СНБ Армении по делу о незаконном обороте оружия "Бывшего секретаря Совбеза" сепаратистского режима в Карабахском регионе Виталия Баласаняна допросили в Службе нацбезопасности Армении.
В регионе
17 ноября 2023 г. 09:17
Баласаняна допросили в СНБ Армении по делу о незаконном обороте оружия

"Бывшего секретаря Совбеза" сепаратистского режима в Карабахском регионе Виталия Баласаняна допросили в Службе нацбезопасности Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, это связано с делом против полковника в запасе Норайра Асланяна.

Асланяна обвиняют в незаконном обороте оружия и боеприпасов. Он находится под арестом уже 5 месяцев и содержится в изоляторе СНБ.

Ранее пресс-секретарь Следственного комитета Гор Абрамян сообщил, что Баласанян сдал полиции оружие. После этого было инициировано уголовное производство для выяснения законности владения оружием.

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