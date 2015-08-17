​Стало известно о тайных встречах между США и террористической организацией РПК

Баку. 17 августа. REPORT.AZ/ Официальные лица США и представители террористической организации Рабочая партия Курдистана (РПК) проводят тайные встречи.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом пишет британская Daily Telegraph.

Это стало известно после интервью, данного газете лидером террористической организации Джамилем Байыком.

Д.Байык заявил газете, что они переписываются и проводят встречи с представителями США: "Эти связи можно развивать. Также важно посредничество США между Турцией и нами. Если нам выдадут гарантии в связи с этим, мы готовы выполнить возложенную на нас миссию. Однако если гарантии не будут выданы, мы не предпримем никаких односторонних шагов. Если США поддержат политику Турции, они потеряют курдов. Если же Америка потеряет курдов, это затруднит поражение ИГИЛ".