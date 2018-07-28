Стало известно место содержания Роберта Кочаряна

Баку. 28 июля. REPORT.AZ /Стало известно в каком уголовно-исполнительном учреждении содержится Роберт Кочарян.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, экс- президент Армении находится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Кентрон" Министерства юстиции Армении.

Его посетил омбудсмен Армении Арман Татоян. Он тет-а-тет поговорил с Кочаряном, изучил условия его содержания. Ряд поднятых вопросов сразу после беседы был обсужден с администрацией УИУ и решен. Кочарян не выразил недовольства в связи с отношением сотрудников УИУ.

Отметим, экс-президент Армении роберт Кочарян сегодня был арестован. Ему предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами в связи с событиями 1- го марта 2008-го года.

Р.Кочарян был президентом Армении в 1999-2008-х годах.