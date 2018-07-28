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    Стало известно место содержания Роберта Кочаряна

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ /Стало известно в каком уголовно-исполнительном учреждении содержится Роберт Кочарян.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, экс- президент Армении находится в уголовно-исполнительном учреждении "Ереван-Кентрон" Министерства юстиции Армении.

    Его посетил омбудсмен Армении Арман Татоян. Он тет-а-тет поговорил с Кочаряном, изучил условия его содержания. Ряд поднятых вопросов сразу после беседы был обсужден с администрацией УИУ и решен. Кочарян не выразил недовольства в связи с отношением сотрудников УИУ.

    Отметим, экс-президент Армении роберт Кочарян сегодня был арестован. Ему предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в предварительном сговоре с другими лицами в связи с событиями 1- го марта 2008-го года.

    Р.Кочарян был президентом Армении в 1999-2008-х годах. 

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