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Стало известно, какую партию поддерживают азербайджанцы Грузии

Стало известно, какую партию поддерживают азербайджанцы Грузии Объявлены предварительные результаты голосования на парламентских выборах по избирательным округам Марнеули-Гардабани и Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка, охватывающих регионы Грузии, в которых компактно проживают азербайджанцы
В регионе
1 ноября 2020 г. 09:44
Стало известно, какую партию поддерживают азербайджанцы Грузии

Объявлены предварительные результаты голосования на парламентских выборах по избирательным округам Марнеули-Гардабани и Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка, охватывающих регионы Грузии, в которых компактно проживают азербайджанцы.

Как передает местное бюро Report, в обоих округах кандидаты от правящей партии "Грузинская мечта" набрали примерно 60% голосов.

В округе Марнеули-Гардабани кандидат Заур Даргаллы показал результат в 57,87%, а в округе Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка кандидат Гоги Месвелиани набрал 55,85% голосов избирателей.

Кандидаты от оппозиции в Марнеули-Гардабани - Азер Сулейманов от партии "Единое национальное движение" получил 31,62% голосов избирателей, а Кахабер Окриашвили от блока "Единое национальное движение - Объединенная оппозиция" по избирательному округу Болниси-Дманиси-Тетрицкаро-Цалка набрал 39,6% голосов.

В регионе Кахети, где компактно проживают азербайджанцы, кандидаты от "Грузинской мечты" Давид Сонгулашвили и Ираклий Кадагишвили получили большинство голосов в двух округах (53,8% и 47,16% соответственно).

Следует отметить, что процесс подсчета голосов был завершен на 1 538 из 3 847 избирательных участков в мажоритарных округах.

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