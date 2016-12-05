Стало известно имя нового президента Узбекистана

Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ На президентских выборах в Узбекистане победил Шавкат Мирзиёев.
Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявил председатель Центризборкома.
Отмечается, что Ш.Мирзиёев набрал 88,61% голосов.
Напомним, что кандидатура Ш.Мирзиёева была выдвинута Либерально-демократической партией Узбекистана, а кандидатура вице-спикера Нижней палаты парламента Сарвара Отамурадова – Демократической партией национального возрождения.
Свои кандидатуры также выдвинули лидер Социал-демократической партии Нариман Умаров и председатель Народно-демократической партии Хотамжон Кетмонов.
Отметим, что первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался от инсульта в возрасте 78 лет 2 сентября этого года.
Временно обязанности президента страны были возложены на премьер-министра страны Шавката Мирзиёева.
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости