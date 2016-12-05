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    Стало известно имя нового президента Узбекистана

    Он набрал абсолютное большинство голосов

    Баку. 5 декабря. REPORT.AZ/ На президентских выборах в Узбекистане победил Шавкат Мирзиёев.

    Как сообщает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом заявил председатель Центризборкома.

    Отмечается, что Ш.Мирзиёев набрал 88,61% голосов.

    Напомним, что кандидатура Ш.Мирзиёева была выдвинута Либерально-демократической партией Узбекистана, а кандидатура вице-спикера Нижней палаты парламента Сарвара Отамурадова – Демократической партией национального возрождения.

    Свои кандидатуры также выдвинули лидер Социал-демократической партии Нариман Умаров и председатель Народно-демократической партии Хотамжон Кетмонов.

    Отметим, что первый президент Узбекистана Ислам Каримов скончался от инсульта в возрасте 78 лет 2 сентября этого года.

    Временно обязанности президента страны были возложены на премьер-министра страны Шавката Мирзиёева.  

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