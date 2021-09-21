В России стали известны результаты выборов в Госдуму

Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82 процента голосов.
Как передает Report, об этом сообщает ЦИК РФ после обработки 100 процентов протоколов.
"Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82 процента, КПРФ - вторая с 18,93 процента, ЛДПР - на третьем месте с 7,55 процента по результатам обработки 100 процентов протоколов.
В пятерку лидеров попадают также партии "Справедливая Россия - за правду" - 7,46 процента, "Новые люди" - 5,32 процента.
Таким образом, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.
Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент.