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В России стали известны результаты выборов в Госдуму

В России стали известны результаты выборов в Госдуму Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82 процента голосов.
В регионе
21 сентября 2021 г. 08:07
В России стали известны результаты выборов в Госдуму

Партия "Единая Россия" победила на выборах в Госдуму, набрав 49,82 процента голосов.

Как передает Report, об этом сообщает ЦИК РФ после обработки 100 процентов протоколов.

"Единая Россия" сохраняет лидерство на выборах в Госдуму с 49,82 процента, КПРФ - вторая с 18,93 процента, ЛДПР - на третьем месте с 7,55 процента по результатам обработки 100 процентов протоколов.

В пятерку лидеров попадают также партии "Справедливая Россия - за правду" - 7,46 процента, "Новые люди" - 5,32 процента.

Таким образом, в Госдуму проходят пять партий, преодолевая пятипроцентный электоральный барьер.

Голосование на думских и местных выборах прошло в России с 17 по 19 сентября. Явка превысила 51 процент.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Dövlət Dumasına seçkilərin tam nəticələri açıqlanıb

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