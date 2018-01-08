Стали известны расходы Путина на предвыборную кампанию

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин, который идет на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, к 5 января потратил на свою предвыборную кампанию 13,4 млн рублей из более чем 400 млн, поступивших в его избирательный фонд.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили в ЦИК России.

Согласно данным ЦИК, в избирательный фонд Путина к тому моменту поступило 400 млн 30 тыс. 934,98 рубля, тогда как расходы из избирательного фонда к 5 января составили 13 млн 409 тыс. 230,46 рубля.

Ранее ЦИК опубликовал сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 13 кандидатов, уже открывших свои избирательные счета. Данные приведены по состоянию на 5 января.

Напомним, ранее ЦИК России завершил прием документов от кандидатов в президенты, заявившихся в порядке самовыдвижения.