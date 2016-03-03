Стали известны причины массового увольнения должностных лиц полиции Армении

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Массовое увольнение начальников полиции Армении связано с их связями с известными представителями криминального мира.

Как сообщает Report, об этом пишут армянские СМИ.

"Согласно сведениям, причиной их увольнения стало присутствие на дне рождения одного из депутатов, на которой присутствовал также известный представитель преступного мира Тевосик, Тевос Сафарян. То есть, если полицейский "делит хлеб" с криминальным авторитетом, то он, естественно, не может надлежащим образом выполнять свои обязанности, возложенные на него законом", - пишут СМИ.

Отметим, что вчера начальник полиции Армении Владимир Гаспарян начал кадровый погром. Согласно его приказу, освобождены от занимаемых должностей начальник полиции Ширака Гриша Амирханян, который проработал на этой должности всего лишь год, начальник полиции Котайка Сероб Арутюнян, начальник отдела полиции Арагацотна Григор Григорян и начальник отдела полиции ереванских районов Канакер-Зейтун Аветик Абрамян.