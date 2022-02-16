Стали известны правила авиаперелета граждан Грузии в Азербайджан

Решением Кабинета министров Азербайджана граждане Грузии, привившиеся полной (двумя) дозой вакцины, с 15 февраля текущего года могут воздушным путем въехать в Азербайджан.

Решением Кабинета министров Азербайджана граждане Грузии, привившиеся полной (двумя) дозой вакцины, с 15 февраля текущего года могут воздушным путем въехать в Азербайджан.

Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили в посольстве Азербайджана в Грузии.

Отправляющиеся в поездку граждане Грузии должны предоставлять справку о негативном результате ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сдан в течение 72 часов до вылета.

Лица в возрасте от 1 до 18 лет могут совершать поездку на основании документа, подтверждающего отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19, который должен быть сдан в течение 72 часов, предшествующих вылету (паспорт COVID-19 не требуется).

Для детей в возрасте до одного года ПЦР-тест не требуется. Возраст ребенка рассчитывается относительно даты вылета.