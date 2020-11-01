Стали известны попадающие в парламент Грузии политические силы

Пять партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов.

Пять партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки голосов с 1 085 участков (28,2%).

По данным сайта ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 54,72% голосов, оппозиционный блок "Сила в единстве", в состав которого входит партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" - 23,61%.

В парламент также проходят партии "Европейская Грузия", "Альянс патриотов", "Лело", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели".