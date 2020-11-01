О нас
Report Georgia
Аудио новости

Стали известны попадающие в парламент Грузии политические силы

Стали известны попадающие в парламент Грузии политические силы Пять партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов.
В регионе
1 ноября 2020 г. 04:56
Стали известны попадающие в парламент Грузии политические силы

Пять партий и два блока попадают в парламент Грузии по итогам выборов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют первые данные ЦИК после обработки голосов с 1 085 участков (28,2%).

По данным сайта ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта" лидирует с 54,72% голосов, оппозиционный блок "Сила в единстве", в состав которого входит партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" - 23,61%.

В парламент также проходят партии "Европейская Грузия", "Альянс патриотов", "Лело", "Гирчи", "Стратегия Агмашенебели".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Самое читаемое

Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
Пашинян признал, что армянские солдаты убегают с поля боя
26 октября 2020 г. 19:45
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
Пресс-секретарь МО: Азербайджанская армия готова предотвратить атаки противника
26 октября 2020 г. 19:40
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
Пашинян пригрозил суровым наказанием за неподчинение приказу
27 октября 2020 г. 23:17
Загнанные в тупик армянские власти источают трупный запах
Загнанные в тупик армянские власти источают "трупный запах"
28 октября 2020 г. 17:44
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве
МЧС: В результате артобстрела Дашкесана вспыхнул пожар в лесном массиве
26 октября 2020 г. 19:19
Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16
Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16
26 октября 2020 г. 13:19
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
Азербайджанские войска выдвинулись на новые позиции в Ходжавенде, Губадлы и Лачине
25 октября 2020 г. 08:42
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
МИД Турции распространил заявление по поводу обстрела Барды
27 октября 2020 г. 22:30
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
Армия Азербайджана уничтожила бежавшего с поля боя силы противника
28 октября 2020 г. 22:16
Министерство обороны в очередной раз обратилось к гражданам
ФотоМинистерство обороны в очередной раз обратилось к гражданам
25 октября 2020 г. 10:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi