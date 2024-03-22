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Стали известны подробности вооруженного нападения в "Крокус сити холл"

Стали известны подробности вооруженного нападения в "Крокус сити холл" В здание государственного концертного зала "Крокус сити холл" произошел теракт.
В регионе
22 марта 2024 г. 22:11
Стали известны подробности вооруженного нападения в Крокус сити холл

В здание государственного концертного зала "Крокус сити холл" произошел теракт.

Как передает Report со ссылкой на тelegaram-канал Baza предварительно известно о 12 погибших и более 30 раненых.

По информации источника, точных данных о количестве нападавших нет. Некоторые очевидцы сообщают о нескольких людях в камуфляже, которые открыли огонь из автоматов и устроили взрыв.

В "Крокусе" может оставаться около 100 человек. Часть могли укрыться на -1 этаже, часть отрезаны огнем на четвертом этаже. Здания объято огнем.

- Пожарные не могут приступить к тушению и спасению - они ожидают спецназ.

- Группа «Пикник» выступить не успела музыканты были в гримерке, когда началась стрельба.

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Версия на азербайджанском языке ФотоRusiyada konsert zalında baş vermiş silahlı hücumun təfərrüatları məlum olub

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