Стали известны подробности вооруженного нападения в "Крокус сити холл"

В здание государственного концертного зала "Крокус сити холл" произошел теракт.
Как передает Report со ссылкой на тelegaram-канал Baza предварительно известно о 12 погибших и более 30 раненых.
По информации источника, точных данных о количестве нападавших нет. Некоторые очевидцы сообщают о нескольких людях в камуфляже, которые открыли огонь из автоматов и устроили взрыв.
В "Крокусе" может оставаться около 100 человек. Часть могли укрыться на -1 этаже, часть отрезаны огнем на четвертом этаже. Здания объято огнем.
- Пожарные не могут приступить к тушению и спасению - они ожидают спецназ.
- Группа «Пикник» выступить не успела музыканты были в гримерке, когда началась стрельба.