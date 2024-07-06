Стали известны подробности подготовки госпереворота в Кыргызстане

Насильственный захват власти в Кыргызстане планировался на 31 августа.

Насильственный захват власти в Кыргызстане планировался на 31 августа.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана (ГКНБ).

По информации ведомства, подозреваемые намеревались организовать вблизи Бишкека спортивные игры, чтобы собрать много молодежи из всех регионов страны. На мероприятие хотели пригласить некоторых лидеров оппозиции, чтобы они призвали толпу выдвинуться в столицу.

"Подготовленные лица из числа деструктивно настроенных спортсменов и преступных элементов, воспользовавшись ситуацией, организовали бы массовые беспорядки, сопровождающиеся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и оказанием сопротивления представителям власти. При этом другие должны были захватить спортивно-стрелковый полигон и завладеть огнестрельным оружием", — говорится в сообщении.

ГКНБ отмечает, что в целях реализации плана преступная группа с начала года проводила встречи с так называемыми "смотрящими" для мобилизации деструктивно настроенной молодежи.

"Также приобретались огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, компоненты для изготовления взрывных устройств и слезоточивого газа. Пятеро задержанных водворены в СИЗО ГКНБ до 21 августа. Проводятся следственно-оперативные мероприятия", - информирует госкомитет.