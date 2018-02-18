 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Стали известны подробности крушения самолёта в Иране

    Потерпевший крушение самолёт врезался в гору Дена

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В авиакомпании Aseman Airlines сообщили, что потерпевший крушение самолёт врезался в гору Дена.

    Как передает Report, об этом сообщает Press TV.

    Также отмечается, что, по словам губернатора провинции Исфахан, спасательный вертолёт не смог приземлиться в районе крушения из-за плохой погоды.

    Ранее стало известно, что в Иране разбился самолёт с 66 пассажирами на борту. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi