Стали известны подробности крушения самолёта в Иране

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Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В авиакомпании Aseman Airlines сообщили, что потерпевший крушение самолёт врезался в гору Дена.
Как передает Report, об этом сообщает Press TV.
Также отмечается, что, по словам губернатора провинции Исфахан, спасательный вертолёт не смог приземлиться в районе крушения из-за плохой погоды.
Ранее стало известно, что в Иране разбился самолёт с 66 пассажирами на борту.
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