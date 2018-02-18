Стали известны подробности крушения самолёта в Иране

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ В авиакомпании Aseman Airlines сообщили, что потерпевший крушение самолёт врезался в гору Дена.

Как передает Report, об этом сообщает Press TV.

Также отмечается, что, по словам губернатора провинции Исфахан, спасательный вертолёт не смог приземлиться в районе крушения из-за плохой погоды.

Ранее стало известно, что в Иране разбился самолёт с 66 пассажирами на борту.