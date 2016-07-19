Стали известны имена 8 мятежных военнослужащих, сбежавших из Турции в Грецию

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Стали известны имена 8 мятежных военнослужащих, сбежавших в Грецию после неудачной попытки военного переворота в Турции.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, это майор Генджай Буюк (1977), майор Ахмет Гюзель (1977), капитан Абдуллах Йетик (1980), капитан Феридун Чобан (1980), капитан Сулейман Озкайнакчы (1982), капитан Угур Учан (1981), старший сержант Билал Куругюль (1976) и старший сержант Мурат Фырат (1979).

Отметим, что эти военнослужащие утром 16 июля на военном вертолете модели Sikorsky приземлились в аэропорту Дедеагач (Алексадруполис) Греции. Они попросили политического убежища у греческого правительства. Мятежники были доставлены в тюрьму Фереджик, после чего предстали перед судом Дедеагач по обвинению в незаконном въезде в Грецию. По требованию адвокатов суд отложен до 21 июля.