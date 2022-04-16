Стали известны доходы Путина за прошлый год

Доход президента РФ Владимира Путина в 2021 году составил 10,2 млн рублей.

Доход президента РФ Владимира Путина в 2021 году составил 10,2 млн рублей.

Как передает Report, это следует из декларации главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Согласно документу, в прошлом году доход российского лидера вырос более чем на 200 тысяч по сравнению с 2020 годом.

В декларации указывается, что в собственности у президента РФ - одна квартира площадью 77 кв. и гараж, вторая квартира 153,7 кв. - в пользовании.

Кроме того, российскому лидеру по-прежнему принадлежат 2 автомобиля - "ГАЗ М21", "Нива" и прицеп "Скиф".

Отчитались о доходах за прошлый год и члены правительства РФ. Доход премьер-министра Михаила Мишустина за 2021 год - 18,3 млн рублей.