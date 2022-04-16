О нас
Аудио новости

Стали известны доходы Путина за прошлый год

Стали известны доходы Путина за прошлый год Доход президента РФ Владимира Путина в 2021 году составил 10,2 млн рублей.
В регионе
16 апреля 2022 г. 02:24
Стали известны доходы Путина за прошлый год

Доход президента РФ Владимира Путина в 2021 году составил 10,2 млн рублей.

Как передает Report, это следует из декларации главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Согласно документу, в прошлом году доход российского лидера вырос более чем на 200 тысяч по сравнению с 2020 годом.

В декларации указывается, что в собственности у президента РФ - одна квартира площадью 77 кв. и гараж, вторая квартира 153,7 кв. - в пользовании.

Кроме того, российскому лидеру по-прежнему принадлежат 2 автомобиля - "ГАЗ М21", "Нива" и прицеп "Скиф".

Отчитались о доходах за прошлый год и члены правительства РФ. Доход премьер-министра Михаила Мишустина за 2021 год - 18,3 млн рублей.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Зеленский: За время войны погибли до 3 тыс. украинских военных
Зеленский: За время войны погибли до 3 тыс. украинских военных
16 апреля 2022 г. 00:55
Зеленский призвал Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма
Зеленский призвал Байдена признать Россию государством-спонсором терроризма
15 апреля 2022 г. 23:09
Россия выслала 18 дипломатов Евросоюза
Россия выслала 18 дипломатов Евросоюза
15 апреля 2022 г. 21:26
Зеленский: Мир должен быть готов к тому, что Путин может применить ядерное оружие
Зеленский: Мир должен быть готов к тому, что Путин может применить ядерное оружие
15 апреля 2022 г. 21:14
Увеличена квота на поставку помидоров из Турции в РФ
Увеличена квота на поставку помидоров из Турции в РФ
15 апреля 2022 г. 19:41
В Киевской области найдены тела сотен убитых украинцев
В Киевской области найдены тела сотен убитых украинцев
15 апреля 2022 г. 18:29
СБУ обнародовала доказательства обстрела Россией своей территории
СБУ обнародовала доказательства обстрела Россией своей территории
15 апреля 2022 г. 18:05
Что думает грузинская молодежь об Азербайджане? - ОПРОС
Что думает грузинская молодежь об Азербайджане? - ОПРОС
15 апреля 2022 г. 17:43
Грузинская молодежь: Армения – моноэтническая страна, где меньше толерантности
Грузинская молодежь: Армения – моноэтническая страна, где меньше толерантности
15 апреля 2022 г. 17:06
Главы МИД России и Армении обсудили выполнение трехсторонних договоренностей
Главы МИД России и Армении обсудили выполнение трехсторонних договоренностей
15 апреля 2022 г. 15:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi