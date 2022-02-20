МИД Франции прокомментировал переговоры Путина и Макрона

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что за эскалацией ситуации в Донбассе стоят провокации киевских силовиков.

Франция дает России ещё один шанс пойти по пути дипломатии в вопросе Украины и избежать крупного конфликта.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом заявил госсекретарь при МИД страны Клеман Бон, говоря о переговорах президентов Эммануэля Макрона и Владимира Путина.

"Владимиру Путину надо решить, хочет ли он настоящего разговора или же он хочет совершить новую агрессию. В любом случае, мы даём с помощью переговоров с Владимиром Путиным ещё один шанс пойти дипломатическим путём", - сказал Бон в воскресенье в эфире радиостанции Radio J.

По его словам, путем этих переговоров Франции и России можно избежать крупного военного конфликта.

"Даже если есть маленький шанс, надо его использовать", - добавил дипломат.

Отметим, что ранее в воскресенье Макрон и Путин провели телефонный разговор. По данным французских СМИ, он длился 1 час 45 минут.

18:21

Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном заявил, что за эскалацией ситуации в Донбассе стоят провокации киевских силовиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Выражена серьезная озабоченность в связи с резким ухудшением обстановки на линии соприкосновения в Донбассе. Президент России отметил, что причиной эскалации являются провокации украинских силовиков", - говорится в сообщении.

В Кремле добавили, что в целом "в продолжение обсуждений в ходе недавнего визита президента Франции в Москву и регулярных телефонных контактов проведен обстоятельный обмен мнениями по ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации".

Путин и Макрон признали целесообразным активизировать поиск дипломатических решений в ситуации вокруг Украины, заявили в Кремле.

Путин в беседе с Макроном вновь подчеркнул, что США и НАТО должны конкретно и по существу ответить на требования РФ по гарантиям безопасности.