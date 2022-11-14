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Стали известны детали переговоров США и России в Анкаре

Стали известны детали переговоров США и России в Анкаре Во время встречи в Турции глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин обсудили дела задержанных граждан США, а также последствия применения Россией ядерного оружия.
В регионе
14 ноября 2022 г. 21:11
Стали известны детали переговоров США и России в Анкаре

Во время встречи в Турции глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин обсудили дела задержанных граждан США, а также последствия применения Россией ядерного оружия.

Как сообщает Report, подробности переговоров в беседе с CNN раскрыл представитель совета национальной безопасности Соединенных Штатов.

Собеседник телеканала подчеркнул, что Вашингтон в прошлом открыто заявлял о том, что у него есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками. В особенности это касается "ядерных рисков и рисков стратегической стабильности".

Он добавил, что Бернс "не ведет никаких переговоров" и не обсуждает урегулирование украинского кризиса, обосновав это тем, что его страна не ведет обсуждения по Украине без участия самой страны. Вместо этого представитель Штатов передал предупреждение о последствиях применения ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности. Кроме того, утверждает представитель совета, в ходе беседы стороны обсудили задержанных граждан США.

Ранее стало известно, что в столице Турции городе Анкаре прошли переговоры между российской и американской делегациями.
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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə ABŞ-Rusiya danışıqlarının detalları açıqlanıb

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