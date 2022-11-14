Стали известны детали переговоров США и России в Анкаре

Во время встречи в Турции глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин обсудили дела задержанных граждан США, а также последствия применения Россией ядерного оружия.

Во время встречи в Турции глава ЦРУ Уильям Бернс и директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин обсудили дела задержанных граждан США, а также последствия применения Россией ядерного оружия.

Как сообщает Report , подробности переговоров в беседе с CNN раскрыл представитель совета национальной безопасности Соединенных Штатов.

Собеседник телеканала подчеркнул, что Вашингтон в прошлом открыто заявлял о том, что у него есть каналы для связи с Россией по вопросам управления рисками. В особенности это касается "ядерных рисков и рисков стратегической стабильности".

Он добавил, что Бернс "не ведет никаких переговоров" и не обсуждает урегулирование украинского кризиса, обосновав это тем, что его страна не ведет обсуждения по Украине без участия самой страны. Вместо этого представитель Штатов передал предупреждение о последствиях применения ядерного оружия и рисках эскалации стратегической стабильности. Кроме того, утверждает представитель совета, в ходе беседы стороны обсудили задержанных граждан США.