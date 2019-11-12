​Стали известны вопросы, которые обсудят президенты Турции и США

"Мой визит в США приходится на период, когда связи между двумя странами проходят сложный этап".

Как передает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал на пресс-конференции в аэропорту до вылета в США.

Он сказал, что на встрече с президентом США Дональдом Трампом будут обсуждены борьба с терроризмом и экономические связи: "В то же время одной из основных тем обсуждения станет вопрос террористической организации Фатуллаха Гюлена. Мы широко обсудим сирийский вопрос. Я представляю документы о том, каким убийцей, террористом является Фархад Абди Шахин и укажу ошибочность принятия партнером такого террориста.

Кроме того, я представлю Дональду Трамп документы о том, что соглашение между США и Турцией по движению "Источник мира" исполняется не полностью".