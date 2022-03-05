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Стала известна возможная дата третьего раунда переговоров России и Украины

Стала известна возможная дата третьего раунда переговоров России и Украины Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник, 7 марта.
В регионе
5 марта 2022 г. 21:35
Стала известна возможная дата третьего раунда переговоров России и Украины

Третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится в понедельник, 7 марта.

Как передает Report, об этом сообщил член украинской делегации Давид Арахамия.

"Третий раунд переговоров состоится в понедельник", - отметил Арахамия.

Ранее, в пятницу советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что третий раунд переговоров между Украиной и РФ может состояться 5 или 6 марта.

В то же время президент России Владимир Путин во время телефонного разговора 4 марта сказал канцлеру Германии Олафу Шольцу, что третий раунд переговоров между Украиной и Россией состоится на этих выходных.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna-Rusiya danışıqlarının üçüncü raundunun dəqiq tarixi açıqlanıb

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