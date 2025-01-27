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Стала известна причина пожара в отеле на курорте Карталкая, который унес жизни 79 человек

Стала известна причина пожара в отеле на курорте Карталкая, который унес жизни 79 человек Стала известна причина пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу.
В регионе
27 января 2025 г. 21:31
Стала известна причина пожара в отеле на курорте Карталкая, который унес жизни 79 человек

Стала известна причина пожара в отеле на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, об этом говорится в материалах следствия.

Отмечается, что во время приготовления завтрака на кухне отеля загорелось масло, вылитое на мангал. После этого из-за неправильных действий поваров при тушении пожара, а также использования воды вместо огнетушителя пламя быстро распространилось на окружающую территорию.

Напомним, что инцидент произошел ночью 21 января. Всего в отеле находилось 238 постояльцев. В результате пожара погибли 79 человек, около 50 человек получили ранения.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyədə hoteldə 79 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğının səbəbi məlum olub

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