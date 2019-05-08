Стала известна причина экстренной посадки самолета Air France в Иране - ОБНОВЛЕНО

Причиной экстренной посадки в Иране пассажирского самолёта Air France, летевшего из Парижа в Мумбаи, стала неисправность системы вентиляции, сообщает авиакомпания.

"Air France подтверждает, что экипаж рейса AF218 от 8 мая 2019 года, выполняемого компанией JOON (дочерняя компания Air France - ред.) между Парижем (CDG) и Бомбеем (BOM) на аэробусе A340, принял решение отклониться от маршрута в сторону аэропорта Исфахан (Иран) из-за неисправности системы вентиляции в соответствии с процедурами изготовителя и принципом предосторожности", - как передает Report со ссылкой на РИА Новости, говорится в сообщении на сайте авиакомпании.

Отмечается, самолет приземлился в Исфахане в 17:00 по парижскому времени (19.00 по бакинскому времени).

Команда Air France мобилизована для обслуживания клиентов в международном аэропорту Исфахане, говорится в сообщении.

"Air France понимает и сожалеет о неудобствах, которые вызваны этой ситуацией, и напоминает, что безопасность ее клиентов и экипажа является первостепенной задачей", - отмечает перевозчик.

*** 21:55

Пассажирский самолет французской авиакомпании Air France совершил в среду вынужденную посадку в международном аэропорту имени Шаида Бехешти города Исфахан, передаёт Report со ссылкой на ТАСС.

Как сообщило агентство IRNA со ссылкой на местное управление кризисных ситуаций, никто не пострадал.

Лайнер совершал рейс Париж - Мумбаи. Причины экстренной посадки не сообщаются.