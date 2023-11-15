Стала известна причина бойкота Арменией заседания ОДКБ

Стала известна причина бойкота Арменией заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.
Как передает Report, об этом заявил в эфире Общественного телевидения секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.
"Армения просила помощи у ОДКБ во время военных действий с Азербайджаном в мае 2021 года и сентябре прошлого года, но не получила ее.
Это является причиной того, почему мы не участвуем в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказал А.Григорян.
Секретарь Совбеза не назвал неучастие в заседаниях демаршем, но вновь отметил, что есть ответы на вопросы, которые не получены. Он также добавил, что вопрос о выходе из ОДКБ в повестке дня не стоит.
"Мы ожидаем ответов на вопросы, связанные с ОДКБ, я не вижу никакой проблемы в том, что мы не участвуем ни в одном мероприятии в рамках организации", - подчеркнул он.
Отметим, что встреча пройдет 23 ноября в столице Беларуси Минске.