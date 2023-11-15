Стала известна причина бойкота Арменией заседания ОДКБ

Стала известна причина бойкота Арменией заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Стала известна причина бойкота Арменией заседания Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Как передает Report, об этом заявил в эфире Общественного телевидения секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян.

"Армения просила помощи у ОДКБ во время военных действий с Азербайджаном в мае 2021 года и сентябре прошлого года, но не получила ее.

Это является причиной того, почему мы не участвуем в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ", - сказал А.Григорян.

Секретарь Совбеза не назвал неучастие в заседаниях демаршем, но вновь отметил, что есть ответы на вопросы, которые не получены. Он также добавил, что вопрос о выходе из ОДКБ в повестке дня не стоит.

"Мы ожидаем ответов на вопросы, связанные с ОДКБ, я не вижу никакой проблемы в том, что мы не участвуем ни в одном мероприятии в рамках организации", - подчеркнул он.

Отметим, что встреча пройдет 23 ноября в столице Беларуси Минске.