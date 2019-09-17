Стала известна повестка визита Пашиняна в США

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 21 сентября с рабочей поездкой отправится в США. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба премьера.

Визит начнется с Лос-Анджелеса. 22 числа он примет участие в митинге в центре города, где выступит с речью. Также предполагаются встречи с руководством города и штата Калифорния, армянских духовных и светских структур, представителями армянских СМИ.

Также предполагается участие Пашиняна в бизнес-форуме, в котором примут участие местные предприниматели.

Отсюда Пашинян направится в Сан-Хосе – Силиконовую долину, где встретится с представителями сферы высоких технологий, а также специалистами армянского происхождения.

После этого в Нью-Йорке Пашинян примет участие в работе 74-й сессии Генассмаблеи ООН и выступит с речью. Он также встретится с генсеком ООН Антониу Гутерришем.

В рамках визита предполагается подписание меморандумов о сотрудничестве.