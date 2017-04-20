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    Стала известна дата встречи Эрдогана и Трампа

    Встреча пройдет 16-17 мая

    Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп проведут встречу в Вашингтоне 16-17 мая.

    Как сообщает Report со ссылкой на телеканал NTV, об этом заявил турецкий лидер.

    Сообщается, что президенты также обсудят борьбу с террористической организацией "Исламское государство" в Сирии.

    Во вторник Эрдоган заявлял, что договорился провести встречу с Трампом в Вашингтоне в ближайшем будущем, но не уточнял, когда именно. По его словам, договоренность была достигнута в ходе недавнего телефонного разговора.

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