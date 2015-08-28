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    Стала известна дата возобновления акций в Ереване

    Член Инициативы Нет грабежу: На этот раз пойдем до конца

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Инициатива "Нет грабежу" с 1 сентября возобновит акцию протеста в Ереване.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член инициативы Артуш Чибухчян.

    Согласно информации, акция начнется 1 сентября в 16 часов в парке влюбленных.

    По словам Чибухчяна, инициатива временно приостановила акции, чтобы понять, что происходит вокруг аудита на "ЭСА" (Электрические сети Армении), и "поняла, что в очередной раз их обманули".

    "На этот раз пойдем до конца, так как ни одно из наших требований не выполнено", - заявил Чибухчян, призвав другие политические силы присоединиться.

    Напомним, с 1-го июля в Армении проходят акции протеста в связи с повышением тарифов на электроэнергию.

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