Стала известна дата возобновления акций в Ереване

Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Инициатива "Нет грабежу" с 1 сентября возобновит акцию протеста в Ереване.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил член инициативы Артуш Чибухчян.

Согласно информации, акция начнется 1 сентября в 16 часов в парке влюбленных.

По словам Чибухчяна, инициатива временно приостановила акции, чтобы понять, что происходит вокруг аудита на "ЭСА" (Электрические сети Армении), и "поняла, что в очередной раз их обманули".

"На этот раз пойдем до конца, так как ни одно из наших требований не выполнено", - заявил Чибухчян, призвав другие политические силы присоединиться.

Напомним, с 1-го июля в Армении проходят акции протеста в связи с повышением тарифов на электроэнергию.