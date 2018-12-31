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    Стала известна дата визита Болтона в Турцию

    Советник американского президента планирует обсудить с турецкой стороной ситуацию в Сирии

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон отправится с визитом в Турцию 8-9 января 2019 года.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал CNN Turk.

    Пресс-секретарь возглавляемой президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития Омер Челик 26 декабря заявил, что Болтон посетит Турцию после Нового года и обсудит с турецкими официальными лицами ситуацию в Сирии.

    В свою очередь Болтон заявил 28 декабря, что во время своей поездки в Турцию и Израиль в январе обсудит следующий этап борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ) после вывода войск США из Сирии.

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