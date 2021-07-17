Стал известен язык, которым владеет единственный человек в России

Самым редким языком на территории России стал югский.

Самым редким языком на территории России стал югский.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщили в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Югский входит в енисейскую семью языков. Владеет им, по данным последней переписи, только один житель страны. Уже в советские годы он считался практически исчезнувшим, использовали его редкие жители окрестностей города Енисейска и верховья Кети (правого притока Оби).

В десятку самых редких языков народов России также вошли юитский, которым владеют четыре носителя, сиреникский, на котором говорят пять человек, орочский с восьмью носителями и керекский, который используют десять человек в стране. Остальные места в списке распределились между алюторским, энецким, чулымско-тюркским, алеутским и языком уйльта.