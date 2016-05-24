Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил новый состав правительства, список которого был представлен им председателем правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырымом.
Как сообщает Report, после утверждения президентом обнародован состав 65-го правительства Турции.
Представленные в 64-ом правительстве министр семьи и социальной политики Сема Рамазаноглу, министр здравоохранения Мехмет Муэззиноглу, министр развития Джевдет Йылмаз, министр по делам Евросоюза Волкан Бозкыр, министр экономики Мустафа Элиташ, министр окружающей среды и градостроительства Фатма Гюльдемет Сары не вошли в состав нового правительства.
Вице-премьеры:
Нуреттин Джаникли,
Мехмет Шимшек,
Тугрул Тюркеш,
Нуман Куртулмуш,
Вейси Кайнак
министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства - Фарук Челик;
министр таможни и торговли - Бюлент Тюфенкчи;
министр внутренних дел - Эфкан Ала;
министр развития- Лютфи Эльван;
министр культуры и туризма – Наби Авджы;
министр финансов- Наджи Агбал;
министр национального образования- Исмет Йылмаз;
министр охраны окружающей среды и градостроительства – Мехмет Озхасеки;
министр иностранных дел - Мевлют Чавушоглу;
министр экономики – Нихат Зейбекчи;
министр энергетики и природных ресурсов – Берат Албайрак;
министр по делам молодежи и спорта – Акиф Чагатай Кылыч;
министр юстиции – Бекир Боздаг;
министр семьи и социальной политики – Фатма Бетюл Саян Кая;
министр по делам Евросоюза – Омер Челик;
министр науки, промышленности и технологии – Фарук Озлю;
министр труда и социальной защиты - Сулейман Сойлу;
министр обороны – Фикри Ышык;
министр лесного хозяйства и водных ресурсов – Вейсель Эроглу;
министр здравоохранения – Реджеп Акдаг;
министр транспорта, судоходства и связи – Ахмет Арслан;
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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