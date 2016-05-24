Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил новый состав правительства, список которого был представлен им председателем правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырымом.

Как сообщает Report, после утверждения президентом обнародован состав 65-го правительства Турции.

Представленные в 64-ом правительстве министр семьи и социальной политики Сема Рамазаноглу, министр здравоохранения Мехмет Муэззиноглу, министр развития Джевдет Йылмаз, министр по делам Евросоюза Волкан Бозкыр, министр экономики Мустафа Элиташ, министр окружающей среды и градостроительства Фатма Гюльдемет Сары не вошли в состав нового правительства.

Вице-премьеры:

Нуреттин Джаникли,

Мехмет Шимшек,

Тугрул Тюркеш,

Нуман Куртулмуш,

Вейси Кайнак

министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства - Фарук Челик;

министр таможни и торговли - Бюлент Тюфенкчи;

министр внутренних дел - Эфкан Ала;

министр развития- Лютфи Эльван;

министр культуры и туризма – Наби Авджы;

министр финансов- Наджи Агбал;

министр национального образования- Исмет Йылмаз;

министр охраны окружающей среды и градостроительства – Мехмет Озхасеки;

министр иностранных дел - Мевлют Чавушоглу;

министр экономики – Нихат Зейбекчи;

министр энергетики и природных ресурсов – Берат Албайрак;

министр по делам молодежи и спорта – Акиф Чагатай Кылыч;

министр юстиции – Бекир Боздаг;

министр семьи и социальной политики – Фатма Бетюл Саян Кая;

министр по делам Евросоюза – Омер Челик;

министр науки, промышленности и технологии – Фарук Озлю;

министр труда и социальной защиты - Сулейман Сойлу;

министр обороны – Фикри Ышык;

министр лесного хозяйства и водных ресурсов – Вейсель Эроглу;

министр здравоохранения – Реджеп Акдаг;

министр транспорта, судоходства и связи – Ахмет Арслан;