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    Обнародован состав 65-го правительства Турции

    После утверждения президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом обнародован новый состав правительства

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утвердил новый состав правительства, список которого был представлен им председателем правящей Партии справедливости и развития Бинали Йылдырымом.

    Как сообщает Report, после утверждения президентом обнародован состав 65-го правительства Турции.

    Представленные в 64-ом правительстве министр семьи и социальной политики Сема Рамазаноглу, министр здравоохранения Мехмет Муэззиноглу, министр развития Джевдет Йылмаз, министр по делам Евросоюза Волкан Бозкыр, министр экономики Мустафа Элиташ, министр окружающей среды и градостроительства Фатма Гюльдемет Сары не вошли в состав нового правительства. 

    Вице-премьеры:

    Нуреттин Джаникли,

    Мехмет Шимшек,

    Тугрул Тюркеш,

    Нуман Куртулмуш,

    Вейси Кайнак

    министр продовольствия, сельского хозяйства и животноводства - Фарук Челик;

    министр таможни и торговли - Бюлент Тюфенкчи;

    министр внутренних дел - Эфкан Ала;

    министр развития- Лютфи Эльван;

    министр культуры и туризма – Наби Авджы;

    министр финансов- Наджи Агбал;

    министр национального образования- Исмет Йылмаз;

    министр охраны окружающей среды и градостроительства – Мехмет Озхасеки;

    министр иностранных дел - Мевлют Чавушоглу;

    министр экономики – Нихат Зейбекчи;

    министр энергетики и природных ресурсов – Берат Албайрак;

    министр по делам молодежи и спорта – Акиф Чагатай Кылыч;

    министр юстиции – Бекир Боздаг;

    министр семьи и социальной политики – Фатма Бетюл Саян Кая;

    министр по делам Евросоюза – Омер Челик;

    министр науки, промышленности и технологии – Фарук Озлю;

    министр труда и социальной защиты - Сулейман Сойлу;

    министр обороны – Фикри Ышык;

    министр лесного хозяйства и водных ресурсов – Вейсель Эроглу;

    министр здравоохранения – Реджеп Акдаг;

    министр транспорта, судоходства и связи – Ахмет Арслан;

    Первое заседание сформированного Бинали Йылдырымом 65-го правительства Турции пройдет 25 мая в Президентском комплексе под председательством главы турецкого государства Реджепа Тайипа Эрдогана.

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